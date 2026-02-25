StoneCo Aktie
WKN DE: A2N7XN / ISIN: KYG851581069
|
25.02.2026 17:48:31
SQUADRA Dumps 1.78 Million StoneCo Shares Worth $29.8 Million
On February 17, 2026, SQUADRA Investments - Gestao de Recursos Ltda. reported selling most of its shares of StoneCo (NASDAQ:STNE).According to an SEC filing dated February 17, 2026, SQUADRA Investments - Gestao de Recursos Ltda. reduced its position in StoneCo by 1,784,458 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value is $29.84 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the stake dropped by $38.87 million, a figure reflecting both the sale and changes in stock valuation.StoneCo is a leading provider of financial technology infrastructure in Brazil, serving over 1.7 million clients with a focus on small and medium-sized businesses. Its scale, client-centric approach, and robust technology platform position it as a key player in Brazil's rapidly evolving digital payments landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|StoneCo Ltd Registered Shs -A-
|13,89
|-2,49%
