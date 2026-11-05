Square A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Square A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Square A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,99 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,41 ARS je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Square A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10 077,90 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 8 123,85 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at