Square Enix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Square Enix äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,56 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 84,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at