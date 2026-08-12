Square Enix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Square Enix äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Square Enix mit einem Umsatz von insgesamt 78,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at