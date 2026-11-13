SQUARE ENIX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SQUARE ENIX hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SQUARE ENIX 0,050 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SQUARE ENIX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 532,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 506,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at