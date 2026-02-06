Square Enix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Square Enix präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 43,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Square Enix einen Gewinn von 36,01 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 81,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at