SQUARE ENIX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SQUARE ENIX lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SQUARE ENIX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 492,1 Millionen USD im Vergleich zu 410,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at