Square Four Projects India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Square Four Projects India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,05 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at