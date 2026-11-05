Square stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Square hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 AUD. Im Vorjahresviertel hatte Square 1,14 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,52 Milliarden AUD, während im Vorjahreszeitraum 9,35 Milliarden AUD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at