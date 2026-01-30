SR Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SR Bancorp hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SR Bancorp 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 12,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at