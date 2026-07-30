SR Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SR Bancorp hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SR Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,440 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 51,81 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 50,04 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at