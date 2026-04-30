SR Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SR Bancorp hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SR Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SR Bancorp einen Umsatz von 12,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at