SR Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SR Bancorp hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

SR Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at