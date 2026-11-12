SRA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SRA hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 99,05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 110,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at