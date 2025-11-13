SRA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SRA hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 110,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,09 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SRA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at