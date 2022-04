SRAX A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SRAX A hat sich am 04.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte SRAX A ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 115,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD in den Büchern standen.

SRAX A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,860 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 260,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 31,18 Millionen USD, während im Vorjahr 8,65 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,433 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 31,35 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at