SRE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SRE gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,86 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at