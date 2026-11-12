SRE legte Quartalsergebnis vor

SRE hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,86 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at