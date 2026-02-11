SRE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SRE hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 85,03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SRE -1,650 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 9,48 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 122,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at