SRE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SRE hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

SRE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 69,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,210 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8,49 Milliarden JPY gegenüber 4,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at