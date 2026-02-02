Sree Jayalakshmi Autospin präsentierte Quartalsergebnisse

Sree Jayalakshmi Autospin präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,81 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1909,01 Prozent auf 457,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

