Sree Jayalakshmi Autospin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sree Jayalakshmi Autospin gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 654,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 507,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,26 INR. Im Vorjahr hatte Sree Jayalakshmi Autospin -0,550 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sree Jayalakshmi Autospin in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1139,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,12 Milliarden INR im Vergleich zu 90,00 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at