Sree Jayalakshmi Autospin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sree Jayalakshmi Autospin äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sree Jayalakshmi Autospin 0,180 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Sree Jayalakshmi Autospin im vergangenen Quartal 127,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 589,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sree Jayalakshmi Autospin 18,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at