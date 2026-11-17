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17.11.2026 06:31:28
Sree Jayalakshmi Autospin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sree Jayalakshmi Autospin hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sree Jayalakshmi Autospin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,2 Millionen INR im Vergleich zu 132,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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