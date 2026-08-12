Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,24 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,61 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,91 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,43 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at