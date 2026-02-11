Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,48 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at