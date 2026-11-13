Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Sree Rayalaseema Alkalies Allied Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,00 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at