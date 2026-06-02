Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 11,83 INR. Im letzten Jahr hatte Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo einen Gewinn von 12,81 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,63 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 53,25 INR. Im letzten Jahr hatte Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo einen Gewinn von 52,47 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,67 Milliarden INR – ein Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo 6,36 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at