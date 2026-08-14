Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo ein EPS von 13,06 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at