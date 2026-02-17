|
17.02.2026 06:31:28
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo präsentierte Quartalsergebnisse
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 14,00 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo noch ein Gewinn pro Aktie von 12,56 INR in den Büchern gestanden.
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
