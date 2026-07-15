Sree Sakthi Paper Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sree Sakthi Paper Mills hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sree Sakthi Paper Mills 165,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 808,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at