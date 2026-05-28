Sree Sakthi Paper Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sree Sakthi Paper Mills hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sree Sakthi Paper Mills mit einem Umsatz von insgesamt 53,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 4437,61 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,32 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 25,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 203,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74,63 Millionen INR, während im Vorjahr 24,62 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at