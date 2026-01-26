Sree Sakthi Paper Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sree Sakthi Paper Mills präsentierte am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,2 Millionen INR, gegenüber 1,7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at