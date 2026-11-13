Sree Sakthi Paper Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sree Sakthi Paper Mills hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 284,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at