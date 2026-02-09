Sreeleathers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sreeleathers stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sreeleathers 2,69 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 609,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at