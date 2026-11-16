Sreeleathers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sreeleathers äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Sreeleathers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,31 Prozent auf 831,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 747,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at