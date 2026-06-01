Sreeleathers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sreeleathers lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 4,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sreeleathers noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,95 Prozent auf 626,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 531,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,41 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 9,75 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Sreeleathers 2,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at