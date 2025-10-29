SRF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SRF stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte SRF 6,79 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat SRF 36,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

