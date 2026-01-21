|
SRF legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SRF hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 14,60 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SRF noch ein Gewinn pro Aktie von 9,15 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,13 Milliarden INR – ein Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SRF 34,91 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
