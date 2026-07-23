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23.07.2026 06:31:29
SRF stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SRF hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 25,60 INR. Im Vorjahresviertel waren 14,58 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat SRF mit einem Umsatz von insgesamt 50,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 31,81 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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