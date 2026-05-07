SRF veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SRF hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,63 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,75 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,00 Prozent auf 46,15 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 61,91 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 42,20 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SRF im vergangenen Geschäftsjahr 157,87 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SRF 146,01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at