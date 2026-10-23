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23.10.2026 06:31:29
SRF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SRF hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 17,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SRF 13,10 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,04 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,40 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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