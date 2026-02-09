|
SRG Housing Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SRG Housing Finance lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,23 INR gegenüber 4,16 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,36 Prozent auf 512,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 402,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
