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13.05.2026 06:31:29
SRG Housing Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SRG Housing Finance hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 572,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 434,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,71 INR beziffert. Im Vorjahr hatte SRG Housing Finance 17,45 INR je Aktie verdient.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,00 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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