SRG Housing Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SRG Housing Finance hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,39 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SRG Housing Finance 4,33 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 540,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at