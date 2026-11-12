SRG TAKAMIYA präsentierte Quartalsergebnisse

SRG TAKAMIYA hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SRG TAKAMIYA im vergangenen Quartal 11,07 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SRG TAKAMIYA 11,38 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at