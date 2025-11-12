SRG TAKAMIYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SRG TAKAMIYA äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,52 JPY gegenüber 6,51 JPY im Vorjahresquartal.

SRG TAKAMIYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at