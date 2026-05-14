14.05.2026 06:31:29

SRG TAKAMIYA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SRG TAKAMIYA hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 13,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 37,85 JPY beziffert, während im Vorjahr 26,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,16 Prozent auf 45,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 43,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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