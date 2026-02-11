|
SRG TAKAMIYA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SRG TAKAMIYA präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 11,78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SRG TAKAMIYA 8,02 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 11,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
