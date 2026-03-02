|
Sri Ayudhya Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sri Ayudhya Capital präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sri Ayudhya Capital 0,460 THB je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 2,73 Milliarden THB gegenüber 2,17 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,67 THB gegenüber 1,84 THB je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,76 Milliarden THB, während im Vorjahr 8,46 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
